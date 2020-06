Palestinci vyhlásí nezávislý stát, pokud Izrael přistoupí k anexi části okupovaných území

Pokud Izrael přistoupí k anexi části Západního břehu Jordánu , kde stojí židovské osady , je to pro Palestince „existenční hrozba“ a bude to také vážné porušení dohod s Palestinskou samosprávou, uvedl Ištaja v úterý v Ramalláhu. Podle izraelského serveru YTN řekl, že současně vyhlásí Palestinci stát v hranicích před šestidenní válkou , po níž Izraelci obsadili Západní břeh Jordánu i pásmo Gazy.

Pokud by došlo k anexi, palestinská samospráva by omezila své aktivity a přestala by s provozováním škol, nemocnic a policejních stanic. „Palestinská samospráva by (po anexi) byla redukovaná na vykonavatele civilních funkcí, dělala by je jako agent izraelské okupace. Nebudu akceptovat roli poskytovatele služeb,“ zdůraznil palestinský představitel Husajn Šajch, který má na starosti vztahy s Izraelem a je současně blízkým spolupracovníkem předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse.