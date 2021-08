Nový izraelský lék na těžký covid se inhaluje. Pacient je za pár dní doma

V průměru do pěti dnů opouštějí nemocnici koronaviroví pacienti léčení novým izraelským preparátem, který se inhaluje. Vyplývá to podle listu The Jerusalem Post z prvních testů léku EXO-CD 24. Preparát, který vyvinuli vědci v telavivské Nemocnici Ichilov, prochází druhou fází testů v Řecku. První fáze proběhla loni v zimě v Izraeli.