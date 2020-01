Mladý pár v Tel Avivu se utopil ve výtahu v zaplavených garážích

„Jak to, že záchranným týmům trvalo tak dlouho, než se tam dostaly?“ ptají se rodiny obou mladých lidí. „Nikdo z městské části ani policie nám neřekne, co se stalo. Infrastruktura v této části byla roky zanedbávána a město je lhostejné k jejím obyvatelům. To je trestuhodná nedbalost,” zlobí se pozůstalí.