Mladí Libanonci se přidávají k Islámskému státu

Bída vyvolaná hlubokou hospodářskou krizí přiměla desítky Libanonců připojit se k Islámskému státu (IS). Podle libanonských bezpečnostních zdrojů odešlo jen ze severolibanonského Tripolisu v posledních měsících do Iráku 48 mladých mužů, kteří vstoupili do řad IS, uvedla televize Al-Džazíra.