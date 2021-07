Mekku poprvé střeží dámské hlídky

„Sloužit věřícím je velmi ušlechtilý úkol. Je to pro mě čest,“ vysvětlila Mona, která jako členka hlídky obléká vojenskou uniformu s bundou a volnými kalhotami a černý baret přes závoj zakrývající vlasy.

Chtěla být jako její otec, a proto vstoupila do armády. Bez reforem, které odstartoval saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán, by se jí to nepovedlo, tvrdí.