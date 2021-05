Lest izraelské armády: Využila média, aby zmátla Hamás, že začala invaze

Po zveřejnění tweetu jeden z mluvčích IDF Jonathan Conricus řekl zahraničním novinářům, kteří telefonovali, aby zjistili, zda skutečně začala invaze, že vojáci hranici přešli: „Ano, jak stojí v prohlášení, pozemní síly útočí v Gaze. Je to tak, že jsou v pásmu.“ Hned o tom informovaly deníky The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post a agentura AFP. Dokonce i reportérovi listu Times of Israel byla tato informace potvrzena.

Hamás na to zareagoval. Vyslal k severní hranici s Izraele své bojovníky, kteří měli hájit pásmo za použití protitankových střel. Zbytek naopak odvolal do tunelů, které se pro ně staly pastí, protože je Izrael bombardoval. Armáda židovského státu měla bojovníky Hamásu pohromadě a mohla se na ně zaměřit s menším rizikem obětí mezi civilisty.

O dvě hodiny později izraelská armáda uvedla, že žádná invaze nezačala, že žádné izraelské jednotky do pásma nevnikly. Hlavní mluvčí izraelských obranných sil Hilai Zilberman řekl izraelským vojenským korespondentům, že žádní vojáci, tanky ani děla do pásma nevjeli, ale jsou rozmístěni na izraelském území u hranic s pásmem.

To vedlo ke spekulacím, že zavádějící informace měla za úkol zmást vedení Hamásu. IDF oficiálně popřely, že by to bylo záměrné matení zahraničních novinářů, šlo prý jen o špatnou komunikaci. Conricus řekl, že za to přebírá osobní odpovědnost. Armáda však neřekla, proč uvedení informace na pravou míru zabralo dvě hodiny. Podle Jaakova Katze z deníku Jerusalem Post bylo jasné, že mu zahraniční novináři nevěří a dál mají pocit, že byli zmanipulováni IDF. A jak podotýká, možná měli pravdu.

Izraelská obrněná vozidla u Pásmy Gazy. Foto: Tsafrir Abayov, ČTK/AP

Inscenovaná akce na hranicích s Libanonem

Není to poprvé, kdy izraelská armáda použila triku k oklamání nepřítele za použití médií. Když v září 2019 Hizballáh hrozil útokem na Izrael v odvetě za nálet izraelského dronu v Libanonu, nechali Izraelci na hranici zaparkovaný prázdný jeep. Hizballáh na něj vypálil protitankovou raketu. Izraelské obranné síly pak podnikly rozsáhlou záchrannou akci, vrtulník evakuoval dva zakrvácené zraněné z jeepu do nemocnice. Až následně vyšlo najevo, že ve skutečnosti nikdo zraněn nebyl, akce byla zinscenovaná a krev byla umělá. To už ale bylo ve chvíli, kdy šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh oznámil úspěšnou protiizraelskou operaci a měl pocit, že se své pomsty dočkal.

Katz uvádí, že to byla brilantní akce, která zabránila další eskalaci. Upozornil však, že za nemalou cenu. Podkopalo to důvěru médií v IDF, přesněji řečeno v jeho tiskové oddělení. Dvě hodiny neodpovídalo, nezvedalo telefony ani jinak dění nekomentovalo.