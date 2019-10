Končíme s útoky na radikály z Islámského státu, oznámili Kurdové

„Zmrazili jsme všechny naše aktivity proti Islámskému státu ,“ uvedl šéf syrských demokratických sil (SDF) Maslúm Abdí pro kurdský televizní kanál Ronahi a pokračoval: „V minulosti jsme upozornili, že se pro nás boj proti IS stane druhořadým, pokud na nás zaútočí Turecko “.

Na mnoha místech se podle jeho slov IS reorganizuje. Ve čtvrtek dokonce radikálové prostřednictvím služby Telegram oznámili, že osvobodili z jednoho tábora v Sýrii několik žen. „Jednotka vojáků chalífátu zaútočila na velitelství kurdských sil u města Rakka, osvobodila muslimky, které unesli kurdští bojovníci,“ píše se ve zprávě IS. Už v neděli se objevila zpráva, že se z jednoho tábora v Sýrii podařilo uprchnout 800 lidem, mezi nimiž byli příbuzní bojovníků IS.