Izraelský premiér tajně navštívil Saúdskou Arábii

Izraelského premiéra doprovázel na cestě Jossi Cohen, šéf zahraniční zpravodajské služby Mossadu. Schůzka se uskutečnila v saúdském městě Neom a trvala podle agentury DPA pět hodin. Izraelský ministerský předseda spolu s Cohenem cestovali do Saúdské Arábie soukromým letadlem podnikatele Ehuda Angela, mělo to být stejné letadlo, které Netanjahu použil loni pro utajovanou návštěvu Ománu, napsal deník The Times of Israel.