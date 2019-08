Izrael: Zřícené drony v Bejrútu nejsou naše, ale íránské

Podle Izraele jde ale o íránské drony, a to stejné jako ty, které měly být použity i k útoku na Izrael, uvedl mluvčí Izraelských obranných sil, který poskytl k náletu na Sýrii v noci na neděli nezvykle mnoho podrobností. Obvykle se k útokům na íránské cíle v Sýrii vůbec nevyjadřuje. Tentokrát však nešlo o běžný nálet na skladiště zbraní nebo posty íránských jednotek.

Izrael nicméně neopomněl uvést podstatnou informaci, a to, že zmařený útok řídil právě generál Sulejmání. „Kásim Sulejmání osobně řídil teroristický útok a velel mu. On financoval a vycvičil šíitské aktivisty, kteří podnikli útok.“ Podle analýz v izraelském tisku je tato informace důležitým vzkazem do Teheránu: váš nejlepší vojenský mozek selhal, není tak dobrý, jak si myslíte.