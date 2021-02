Izrael vyvíjí s USA novou antiraketu Arrow-4

Izrael už do výzbroje zařadil předchozí verze antiraket Arrow-2 a Arrow-3, které jsou součástí vícevrstvého izraelského protiraketového deštníku. Střely Arrow-2 zařazené do výzbroje v roce 2000 jsou schopné likvidovat hlavice vynesené balistickými raketami po návratu do atmosféry a střely Arrow-3 dokonce ještě před ním v kosmu.