Izrael naočkoval už milion lidí

Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že cílem je naočkovat 5,5 milionu lidí, pokud má být epidemie zastavena. Do konce ledna má být očkováno 2,25 milionu lidí. Vakcínu, stejně jako v jiných zemích nedostanou všichni obyvatelé, očkovat se nebudou děti do 16 let.