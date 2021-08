Izrael hlásí nejhorší čísla od února

Optimisticky nevypadají ani další statistiky uváděné židovským státem. Podle serveru The Times of Israel bylo pozitivních 6,2 procenta testů a reprodukční číslo ukazující, kolik dalších lidí průměrně jeden infikovaný nakazí, činí v této zemi nyní 1,28.

Aktivních případů covidu je nyní v devítimilionovém Izraeli 55 323, zatímco před dvěma měsíci to bylo méně než 200, uvedl deník The Jerusalem Post.

Nově má být také covidový pas povinný i pro děti od tří let, přičemž děti do 12 let se budou moci místo něj prokázat jen potvrzením o antigenním testu starém nejvýše 24 hodin.