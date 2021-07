Islámský stát není pryč. Stojí za krvavým útokem v Bagdádu

Vysoký představitel iráckých bezpečnostních sil listu Guardian k oblasti jejich působení řekl: „Obývají střed Iráku a spojují kopce a hory na východě s pouštěmi na západě, které vedou do Sýrie. Nikdy neodejdou z této oblasti.“

Pronásledování bojovníků Islámského státu je nutné, uvedl místní kmenový vůdce. Podle něj se už nyní pokoušejí ovládnout oblast: „IS je nyní ve stejné situaci jako Al-Káida po své porážce v roce 2009. Šla do podzemí, aby se přeskupila a reorganizovala. Zabralo jí to tři roky, než se vrátila silnější.“

Dodal, že bojovníci IS nyní využívají stejného vzteku a nespokojenosti místních obyvatel jako před deseti lety.

„Panuje tu jen malá nebo žádná důvěra ve vládu a místní komunity jsou kolektivně trestány. A zachází se s nimi, jako by to byli příslušníci IS, dokud se neprokáže, že jsou nevinní.“