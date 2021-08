Íránec srazil autem dvě ženy. Neměly totiž hidžáb

Podle íránské agentury ILNA řidič nejprve hlasitě kritizoval jejich oblečení s tím, že „nesplňuje standard slušné muslimské ženy“. Strhla se hádka, kterou ukončil tím, že do žen najel autem a ujel. Policie ho ale zakrátko dopadla a zadržela.

Od islámské revoluce v roce 1979 musí osoby ženského pohlaví v Íránu od devíti let nosit zakryté vlasy a jejich oděv nesmí obepínat křivky těla. Podle stanice France 24 jsou tato pravidla stále méně populární.

Odvahu porušit je ale mají jen ženy ve velkých městech a policie to více méně toleruje. Stejně jako úředníci z ministerstva spravedlnosti tvrdí, že pravidla ohledně oděvu nelze vymáhat, protože by to vedlo ke stovkám zatčení denně.