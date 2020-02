Dodávku v Turecku smetl na přejezdu vlak. Řidič ignoroval závory i světla

Na červenou, přes spuštěné závory. Vychovatelky hnaly děti ze školky do kolejiště

Ten pak do auta, které převáželo pečivo, narazil a vláčel ho po kolejích dalších pět set metrů. Řidič může hovořit o štěstí, protože z incidentu vyvázl pouze se zraněním a byl převezen do místní nemocnice. Pravděpodobně mu pomohlo, že vlak do pickupu narazil ze strany spolujezdce.