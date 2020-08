Blanka Matragi: Bylo to jako obrovské zemětřesení

Naštěstí jsem odešla z ateliéru ke kadeřníkovi, takže jsem se vyhnula situaci, kdy bych byla u oken, která se výbuchem do mého ateliéru roztříštila. A když jsem byla u kadeřníka, výbuch začal otřásat celým domem. Mysleli jsme si, že nastalo obrovské zemětřesení. To bylo tak silné, že se celé domy hýbaly a sypala se okna, což zranilo spoustu lidí.

V tu chvíli se nic pozorovat nedalo. Každý se snažil chránit sám sebe. Ještě když jsem odcházela od kadeřníka, viděla jsem, jak padají okna. I dnes ráno, když jsem odcházela do zaměstnání, byly ulice celé pokryté skleněnou drtí, jako by nasněžila z nebe.

Jako nehoda se to určitě nevnímá, protože se zjistilo, že před šesti lety byla v těchto obrovských prostorách ve velkých objemech uskladněna munice. A ta musela někomu patřit, takže se musí vyšetřit, komu a pro jaké účely tam byla nelegálně držena. Pak se zjistí i ten, kdo podnítil tento výbuch a jaký byl jeho cíl – třeba zlikvidovat něco, co by mohlo třeba Libanonu uškodit. Všichni to vnímají tak, že tam byl podnět k likvidaci nelegální munice.