Trump navrhl vznik samostatného palestinského státu

Jeruzalém by podle Trumpa měl zůstal nerozdělený a Palestinci by si měli územně výrazně polepšit. „Skvělá dohoda více než zdvojnásobí palestinské území a poskytne Palestincům hlavní město ve východním Jeruzalémě,” prohlásil americký prezident.

Agentura AP zároveň s odvoláním na činitele uvedla, že velké židovské osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu by podle plánu měly zůstat pod kontrolou Izraele.

Vytvoření nezávislé Palestiny by zároveň mělo být podmíněno bezpečnostními opatřeními, jejichž cílem by bylo chránit Izraelce. Izrael by naopak měl podle plánu na čtyři roky zmrazit budování osad.