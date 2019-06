Novinky

Pentagon se přímo nevyjádřil, ale podle experta na zbraně z vydavatelství Jane´s Jeremyho Binnieho incident ukázal, že Íránci investovali prostředky do rozvoje protivzdušné obrany: „Věděli jsme, že to udělali s balistickými raketami, ale zdá se, že to udělali i s protivzdušnou obranou.”

Binnie dodal, že Íránci také museli zakoupit nové nebo vylepšit stávající radary, které jim umožnily navedení na cíl ve velké vzdálenosti. „Zatím nevíme, jak tyto naváděcí systémy pracují,“ přiznal a zdůraznil, že se raketa nepřiblížila k dronu letícímu ve výšce 6700 metrů zezadu zespoda, ale ze západu, což jej zřejmě zmátlo.

Trosky sestřeleného amerického dronu

FOTO: Tasnim News Agency, Reuters

Server Defence One upozornil, že dron za asi 130 miliónů dolarů sice může létat ve výši až 18 kilometrů a je vybaven sofistikovanou elektronikou, ale je připraven na minulé konflikty, jako byly války v Iráku a v Afghánistánu, kde protivník neměl vyspělou protivzdušnou obranu.

Írán na sestřel nepotřeboval ani nejvyspělejší ruský systém



Revoluční gardy k sestřelu nepoužily ani nejvyspělejší prostředek protivzdušné obrany jímž je ruský systém S-400, nýbrž domácí systém středního dosahu Chordad - 3 zavedený do výzbroje v roce 2014.

Íránský systém protivzdušné obrany Chordad 3 použitý k sestřelení dronu RQ-4C

FOTO: Reuters TV, Reuters

Někteří američtí představitelé sice tvrzení Teheránu zpochybňují, ale také se domnívají, že nebyl použit systém S-400. Podle nich použili starší ruský systém S-125 Něva/Pečora, který použili Srbové v roce 1999 k sestřelení neviditelného letadla F-117. Na něj také mířil americký odvetný úder, který prezident Donald Trump na poslední chvíli zrušil. [celá zpráva]

Írán má trosky dronu

Íránské ozbrojené síly už minulý týden ukázaly část trosek dronu, šlo o části trupu, takže zřejmě mají v rukou i elektroniku a tajná zařízení na palubě, i když nefunkční.

„Vyzvedli jsme kusy amerického vojenského dronu v našich teritoriálních vodách, kde byl sestřelen,“ oznámil na Twitteru minulý týden ministr zahraničí Mohammad Džavád Zárif.

local Iranian fishermen found some parts of wreckage of the US drone downed by the Iranian armed forces in Iranian waters.

ماهیگیران محلی بخشی از بقایای پهپاد آمریکا را که توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران سرنگون شده بود، در آبهای ایران پیدا کردند. pic.twitter.com/ZUWgYdrZkF — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 24. června 2019

Další kusy dronu objevil rybář. Oznámil to v úterý na Twitteru v příspěvku s fotografií trosek íránský velvyslanec v Británii Hamíd Bajídinedžád.

Na snímku stojí muž vedle rybářské lodi, pod kterou je opřený kus plechu se znakem amerických ozbrojených sil. Zřejmě jde o kryt motoru. Trosky letadla podle íránské agentury FARS objevil v pondělí rybář Jusúf Saffari u osm kilometrů přístavu Suza na ostrově Kešm, tedy v íránských vodách. To má dokládat, že byl dron sestřelen nad íránským vzdušným prostorem. Naopak Washington tvrdí, že se bezpilotní letoun nacházel nad mezinárodními vodami. Teherán dodal, že dron sestřelily revoluční gardy poté, co nereagoval na několik varování. Gardy dodaly, že dron doprovázelo další letadlo, na to se ale nezaměřily, protože bylo s posádkou.

Napětí mezi USA a Íránem

Sestřelení dronu ještě zhoršilo beztak napjaté vztahy mezi USA a Íránem, které jsou špatné od minulého léta, kdy americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení Spojených států od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Trump v pátek zastavil na poslední chvíli odvetnou akci, při které měly být zasaženy radary a odpalovací zařízení raket protivzdušné obrany, protože by při ní mohlo zahynout až 150 lidí. [celá zpráva]

To v úterý zpochybnil íránský ministr zahraničí Zaríf: „Vážně jste měl obavy kvůli 150 lidem? Kolik lidí jste zabili jadernou zbraní? Kolik generací bylo těmito zbraněmi vyhlazeno?”

Zaríf ale hlavně zdůraznil, že Írán nechce získat atomovou bombu: „Jsme to my, kteří kvůli našemu náboženskému přesvědčení, nikdy nebudeme usilovat o jadernou zbraň.”

Místo útoku Washington v pondělí ještě zostřil sankce na Írán, které mají nově postihnout i íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího. [celá zpráva] Tím si podle Teheránu uzavřely cestu k jednání.[celá zpráva]

Íránský prezident Hasan Rúhání v úterý nové americké sankce proti Íránu nazval znakem zoufalství a Bílý dům označil za mentálně retardovaný. [celá zpráva]