FAA ve svém rozhodnutí uvádí, že ve chvíli sestřelení amerického dronu, který může létat ve výšce až 18 kilometrů, bylo nejbližší civilní letadlo ve vzdálenosti zhruba 80 kilometrů.

„Ve chvíli sestřelení bylo v té oblasti mnoho civilních letadel,“ sdělil FAA. Úřad je znepokojen napětím a vojenskou aktivitou v blízkosti civilních linek a také ochotou Íránu použít střely dlouhého doletu v mezinárodním vzdušném prostoru bez varování.

Opatření se týká oblasti pod kontrolou íránských dispečerů. Nemělo by tedy zabránit využití velkých leteckých přístavů, jako je ten v Dubaji.

#FAA Statement: The FAA has issued a Notice to Airmen (#NOTAM) prohibiting U.S.-registered aircraft from operating over the Persian Gulf and Gulf of Oman. The NOTAM applies to all U.S. air carriers and commercial operators. pic.twitter.com/Z5eVX6hyOx