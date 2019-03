Novinky

Boje proti radikálům Islámského státu v Sýrii se blíží ke konci. Velitel Arabsko-kurdské milice (SDF) Mazlum Kobani očekává, že do týdne by měly boje skončit a milice podporované Spojenými státy by měly dostat pod kontrolu veškeré území ovládané teroristy IS.

Po definitivní porážce islamistů chce americký prezident Donald Trump stáhnout ze Sýrie většinu z 2000 amerických vojáků. V zemi by mělo zůstat zhruba 400 vojáků – část z nich na severovýchodě a zbytek na americké vojenské základně Tanf blízko hranic s Irákem a Jordánskem.

V této souvislosti Trump tlačí na evropské země, aby si své občany vzaly zpět a postavily je před soud. Spojené státy se obávají, že by se jinak mohli radikálové dostat na svobodu a vrátit se do Evropy, aniž by je zachytily bezpečnostní úřady jednotlivých zemí.

Evropské země se ale zdráhají brát je zpět kvůli problémům s ověřením jejich identity, právním problémům při jejich stíhání či chybějícím věznicím.

Kurdové proto přišli s návrhem uspořádat tribunál, který by se konal na jejich území v Sýrii. Na soudní procesy a souzené džihádisty by ve vězení dohlíželi. Po ostatních státech žádají, aby se postaraly o stavbu nových věznic a vypomohly s bezpečností.

Zpráva Mezinárodního centra pro studium radikalizace univerzity King’s College London uvedla, že od dubna 2013 do června 2018 bojovalo v řadách organizace Islámský stát v Sýrii a Iráku více než 41 tisíc cizinců, z nichž bylo přes šest tisíc ze západní Evropy. Nejvíce jich pocházelo z Francie, Německa, Velké Británie, Belgie a Švédska.