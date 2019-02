Jaroslav Zbožínek, Jeruzalém, Právo

„Izrael je strategický partner České republiky na Blízkém východě,“ řekl Babiš. Vzájemné obchodní vztahy jsou podle jeho slov na velmi dobré úrovni a nadále rostou. „Zajímaly nás izraelské zkušenosti v hospodaření s vodou a zkušenosti s léčebným konopím. Rád bych v tomto směru přivítal v Česku izraelské lékaře,“ dodal Babiš.

Netanjahu ocenil podporu Československa při budování státu Izrael. „Česká republika ví, co to je být obklopen nepřáteli. Máme hodně společného. Pojí nás přátelství, je tu obrovský prostor pro spolupráci,“ řekl Netanjahu. Připomněl otevření českého domu loni v listopadu v Jeruzalémě s prezidentem Milošem Zemanem. Byl to podle Netanjahua „dojemný okamžik“.

Místo summitu V4



Dvoudenní návštěvu Izraele odstartoval premiér Babiš v úterý pracovní snídaní se zástupci firmy Mobileye označované za nejúspěšnější izraelský „start-up“ poslední dekády. Jeruzalémská společnost se stala průkopníkem technologie pokročilého systému asistence řidičům (ADAS, Advanced Driver Assist Systems), která v reálném čase snímá, analyzuje a vyhodnocuje překážky před vozidlem a přispívá ke snížení dopravní nehodovosti.

Původně se měl na místě konat summit zemí visegrádské skupiny (Česka, Slovenska, Polska a Maďarska) a Izraele. Polsko ale svou účast kvůli sporu s nejvyššími izraelskými činiteli odvolalo, plánovaný summit byl proto změněn na bilaterální jednání předsedů vlád zbylých tří zemí skupiny a Netanjahua.

Premiér @AndrejBabis navštívil v Izraeli společnost @Mobileye. Ta se zabývá vývojem technologií, které analyzují a rozpoznávají překážky automobilů na cestě v reálném čase. Hovořilo se zejména o spolupráci s výrobci automobilů a budoucnosti výzkumu. pic.twitter.com/L78oHC6iBC — Úřad vlády ČR (@strakovka) 19. února 2019

Polský premiér Mateusz Morawiecki účast na summitu v neděli odřekl s tím, že ho nahradí šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz. Ministerský předseda reagoval na Netanjahuovo vyjádření během schůzky o Blízkém východu koncem minulého týdne ve Varšavě. Z vyjádření vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. Tento výklad ale odmítla jak velvyslankyně Izraele ve Varšavě, tak úřad izraelského premiéra s tím, že šlo o chybnou interpretaci.

V pondělí ale polská vláda oznámila, že polská delegace se summitu nezúčastní vůbec. K dalšímu vyostření sporu totiž přispěl komentář nového úřadujícího izraelského ministra zahraničí Jisraela Kace. Ten v neděli podle deníku The Times of Israel izraelské televizi řekl, že „Poláci určitě kolaborovali s nacisty. A jak řekl (bývalý izraelský premiér) Jicchak Šamir, sají antisemitismus už s mateřským mlékem“.