Devatenáctiletá Begumová, která je v nyní v uprchlickém táboře v Sýrii, řekla BBC, že pokud jí bude umožněn návrat do Velké Británie, je připravena nastoupit do vězení. Při rozhovoru držela v náruči svého dvoudenního syna Jarrara. Nese stejné jméno jako její první syn, který v samozvaném chalífátu zahynul.

Žena dodala, že by byla bývala nechala svého prvního syna, aby se stal bojovníkem IS, ale nyní chce, aby její druhý chlapec „byl Britem“.

Begumová v rozhovoru pro BBC přiznala, že pózovala pro plakát pro nábor příslušníků IS. Británii se omluvila, že se přidala k IS. Sama však dávala stále najevo sympatie k Islámskému státu a srovnávala jeho zločiny s nálety koalice proti IS. Řekla také, že se dívala na propagandistická videa Islámského státu a skupin napojených na Al-Káidu včetně těch, která zachycovala vraždění britských zajatců. Uvedla, že si nepamatuje jména žádných obětí. Věděla i o atentátu v Manchesteru po koncertu Ariany Grande, ale nevěděla, že tam tehdy zemřely ženy a děti.

Tvrdila, že jí rodina nikdy žádné peníze do Sýrie neposlala, ale že její manžel, bojovník Islámského státu z Nizozemska, konvertita Yago Riedijk, dostával peníze od rodiny, když oba žili v samozvaném chalífátu.

Utekla jako školačka

Zmínila, že ač jí bylo v době odchodu jen patnáct, věděla, co dělala a byla schopná se sama rozhodovat.

Begumová utekla v únoru 2015 s dalšími dvěma dívkami ze školy v Bethnal Green, Kadizou Sultanovou a Amirou Abasovou. První zřejmě zahynula při explozi domu, kde žila. Osud druhé není znám.

Trojice školaček, která utekla do Sýrie zachycená na letišti Gatwick. Zleva Kadiza Sultanová, Shamima Begumová a Amira Abasová

FOTO: ČTK/AP

Begumová se dostala do tábora před dvěma týdny poté, co odešla z Baghúzu, což je vůbec poslední místo, které drží Islámský stát a které se pokoušejí dobýt kurdsko-arabské Syrské demokratické síly. Její manžel byl zajat.

O návrat Begumové a jejích syna usiluje rodina

„Její rodina vždy chtěla přivést své dítě domů a dostat ji do bezpečí,“ řekl právník rodiny Akunjee. „Samozřejmě, že její rodina má největší starost nejen o to, aby se dostala pryč, ale také, aby vnuk nebyl ovlivněn tímto myšlením (radikálů z IS),“ dodal pro BBC s tím, že rodina dívky je připravena se postarat se o výchovu syna.

„Rodina očekává, že bude postižena, a tak by chtěla posouzení jejího stavu a také maximum možné pomoci jejímu duševnímu zdraví a k návratu k normálnímu myšlení,“ dodal právník s tím, že se rodina se snaží získat od vlády potřebné cestovní dokumenty, aby se Begumová i její novorozený syn mohli vrátit do Velké Británie. Zdůraznil, že mají oba právo na britské občanství.

Diskuse o návratu



V Británii se mezitím rozproudila diskuse, zda by jí měly úřady návrat umožnit. Podle mezinárodních zákonů je Spojené království zavázáno ji přijmout, pokud se nepřihlásila k jiné státní příslušnosti. Ministr vnitra Sajid Jawid ale v komentáři pro nedělník The Sunday Times řekl, že by neváhal předejít návratu Britů, kteří odjeli do Islámského státu.

Vláda zdůraznila, že v zemi nemá konzulát - v Sýrii ji zastupuje Česká republika - a že nebude riskovat ničí životy kvůli Britům, kteří se připojili k teroristické skupině. Pokud by se ale dostala ne britský konzulát, asi by se vrátit mohla, uvedla BBC .

„Lidé by ke mně měli pociťovat sympatie kvůli tomu, čím jsme si prošla,“ řekla dívka televizi SkyNews. Další její výroky ovšem nenaznačují, že by ohledně radikalizace prozřela.