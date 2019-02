Novinky

„Nebyl jsem s prohlášením obeznámen,“ řekl Votel k předvánočnímu oznámení Donalda Trumpa o stahování amerických sil ze Sýrie.

Když po něm chtěl nezávislý senátor Angus King, aby to upřesnil, Votel, který jde jaře do výslužby, řekl otevřeně: „Nekonzultovalo se to se mnou.“

Senátoři se Votela ptali i na stahování amerických vojáků ze Sýrie, u kterého není jasné, jak dlouho bude trvat či kdy odejde poslední voják, příliš podrobností se však nedozvěděli.

Generál řekl, že stahování není podmíněno ani časově, ani splněním nějakých podmínek a že se se jeho detaily stále ještě upřesňují.

„Nejsem pod tlakem, abychom byli pryč k určitému datu a nekladou se na mě žádné zvláštní požadavky,” vypověděl. „Faktem je, že prezident udělal rozhodnutí a že my provedeme jeho rozkaz stáhnout se ze Sýrie. Až to uděláme, provedeme to velmi rozvážlivě,“ dodal.

Otázky kolem základny Al-Tanf

Votel nebyl schopen se blíže vyjádřit ani k osudu základny Al-Tanf, která je u hraničního přechodu mezi Sýrií a Irákem na jihu země poblíž Jordánska. Ta brání vytvoření přímé cesty z Íránu přes Irák a Sýrii do Libanonu, kterou by režim v Teheránu mohl v případě odchodu Američanů ze Sýrie využívat k snazšímu zásobování libanonského Hizballáhu.

Votel uvedl, že CENTCOM stále registruje pohyb bojovníků ze skupiny Islámský stát u této základny, ale že je stále menší, protože Spojené státy „narušují tuto spojnici”, kterou „by mohl chtít využít Írán“.

Loni na podzim, ještě opřed Trumpovým prohlášením, že se vojáci stáhnou ze Sýrie, říkal bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, že Spojené státy by měly zůstat v Sýrii tak dlouho, dokud tam budou působit íránské síly.

„Až se posuneme, otázka Al-Tanfu bude jistě něco, co budeme velmi velmi obezřetně zvažovat při našich plánech stažení,“ řekl k tématu nyní Votel.

Generál zpochybnil tvrzení amerického prezidenta, že je Islámský stát (IS) poražen. Je prý přesvědčen, že fyzicky bude samozvaný chalífát zcela rozdrcen ve chvíli, kdy budou americké síly odcházet, dodal ale, že IS bude pokračovat v pokusech útočit na USA. V Sýrii nyní radikálové kontrolují území o rozloze asi 50 kilometrů čtverečných, na kterém není žádné větší město.

Votel také zpochybnil tvrzení Trumpa, že americké síly mohou bojovat proti Islámskému státu stejně efektivně z Iráku jako ze Sýrie: „Vždycky je nejlepší být po boku vašeho partnera. To je optimální, ale myslím si, že jsme ukázali v mnoha jiných oblastech, že i z odlehlých míst můžeme dosáhnout cílů, na které jsme se zaměřili.”

„Ale nejlépe je být s vaším parterem,“ dodal, když se ho na to opakovaně ptal demokratický senátor Richard Blumenthal.