Turci po stažení USA: Kurdské milice eliminujeme, i kdyby měly dohodu s Asadem

Turecko nebude nikdy tolerovat přítomnost kurdské milice YPG u svých hranic, a to ani v případě, že by se dohodla se syrskou vládou, že bude dál moci kontrolovat oblast východně od Eufratu. Oznámil to v úterý večer turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu.