Novinky

Chášukdží přišel na konzulát 2. října v 13.14. Chtěl si vyzvednout dokumenty potřebné pro svatbu se svou tureckou snoubenkou. Nejprve byl v budově označované jako A, kde je konzulární oddělení. S ním tam byli další lidé včetně čtyř členů saúdského komanda. Během prvních sedmi minut se hádali.

Saúdové ho nutili, aby s nimi odjel do své vlasti, což Chášukdží odmítal. Poté novináře odvedli do vedlejší budovy B, kde sídlí administrativní oddělení. Tato nahrávka zachycuje nejen vzrušené hlasy, ale tak zvuky zápasu.

Snímek z bezpečnostní kamery zachycuje Džamála Chášukdžího při příchodu na saúdský konzulát v Istanbulu.

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Kromě čtyř osob z první nahrávky jsou slyšet hlasy dalších tří lidí. Podle tureckých bezpečnostních zdrojů je mezi nimi i hlas Mahíra Abdalazíze Matríba, který tým vedl a komunikoval přímo se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Další hlas patří konzulovi.

„Zrádce! Budeš přiveden k zodpovědnosti,“ říkal Matríb hned poté, co byl Chášukdží přiveden do druhé budovy. Identifikace hlasu byla provedena na základě nahrávky Matríbova hlasu z istanbulského letiště, když přijel do země. Tento hlas byl také slyšet na 19 telefonátech z třetí budovy. První z nich se uskutečnil pouhých 13 minut poté, co Chášukdží přišel na konzulát.

Zvuky bití jsou slyšet po jedenáct minut. Naposled jsou slyšet Chášukdžího slova „Dusím se! Sundejte mi ten pytel z hlavy, trpím klaustrofobií!”

Budova konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu

FOTO: Murad Sezer, Reuters

Pak následuje asi hodinu a čtvrt dlouhé ticho. Podle tureckých vyšetřovatelů zřejmě Saúdové zapnuli rušičky přenosu signálu.

Události po vraždě



Pak je slyšet, jak tři saúdští představitelé rychle sestupují po schodech dolů a zavírají budovu A. Další vymazává záznam bezpečnostní kamery a vyndává paměťové médium.

Následně je na nahrávce další hlas, který říká: „To je děsné, navlíkat si šaty člověka, který byl před 20 minutami zabit.“ Pronesl je 57letý saúdský inženýr Mustafa Mudaini, když si oblékal Chášukdžího oděv, aby předstíral, že je novinář, který opouští konzulát. Stěžoval si, že Chášukdžího boty jsou mu malé, tak mu jeden z členů komanda poradil, aby si nechal své mokasíny. Muž se pak objevil na záběrech z několika bezpečnostních kamer, ale právě mokasíny pomohly odhalit, že jde o dvojníka.

Džamál Chášukdží

FOTO: Reuters

Z budovy C, kde zřejmě bylo tělo novináře rozporcováno, nejsou žádné nahrávky. Stěny ve všech třech místnostech tam však byly hned po vraždě vymalovány. Na podlaze byly objeveny chemikálie včetně kyseliny fluorovodíkové. Na zásuvkách se našly otisky prstů, část jich patřila saúdskému forenznímu expertovi Saláhovi Muhammadovi Tubaighímu, který přiletěl do Istanbulu s patnáctičlenným komandem.

Časová souslednost a rychlost akce jasně ukazuje, že komando od počátku počítalo se zavražděním opozičního novináře, který kritizoval saúdský režim.

Když Saúdové přiznali, že byl novinář zavražděn, tvrdili, že to byl důsledek vývoje situace. Až později uznali, že vražda byla plánovaná. [celá zpráva]

Saúdská stížnost na štěnice



Saúdové si kvůli zvukovému záznamu, který dostali přední světoví vůdci, stěžovali, že jejich konzulát byl odposloucháván a byly v něm štěnice. To popřel v pondělí pro BBC turecký ministr obrany Hulusi Akar: „Konzulát nebyl odposloucháván, ale my nezveřejníme zdroj audiozáznamu.“

Dodal, že zatím nahrávky nebudou plně zveřejněny, ale že k tomu může dojít.

Saúdové popírají podíl korunního prince

Turecko tvrdí, že novinář byla zavražděn na příkaz korunního prince. Matríb, který vedl tým, často cestoval s korunním princem. Podle agentury Reuters je Matríb vysoce postavený zpravodajský důstojník, který je členem bin Salmánova bezpečnostního týmu.

Že za vraždou stál vládce Saúdské Arábie, si myslí i CIA, která to uvedla ve své zprávě. [celá zpráva]

Americký prezident Donald Trump sice po jejím přečtení dospěl k závěru, že je to možné, ale že se asi nikdy nezjistí, kdo nařídil vraždu novináře. Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán ho však údajně ujistil, že on to nebyl. [celá zpráva]

Americké ministerstvo zahraničí to však podle ABC považuje za pravděpodobné. Saúdské ministerstvo zahraničí to však v úterý popřelo. „My v království víme, že takováto obvinění korunního prince se nezakládají na pravdě, a kategoricky je odmítáme bez ohledu na to, odkud unikly,“ uvedl ministr zahraničí Adíl Džabaír pro list Aš-šark Al-Awsat.