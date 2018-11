Američané prohráli boj o nadvládu nad Íránem, oznámil ajatolláh Alí Chameneí

Spojené státy prohrály svůj čtyřicetiletý boj o nadvládu nad Íránem. V sobotu to prohlásil íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Řekl to dva dny před začátkem platnosti dalších amerických sankcí vůči Íránu, které se budou týkat i energetického sektoru, a den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že sankce budou pro Teherán velká rána.