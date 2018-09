ČTK

Ital Semir Bogana, známý v Sýrii také jako abú Hurajr Muhádžir či abú Abdalláh Muhádžir, byl zadržen při protiteroristické operaci jednotek YPG, když se snažil dostat přes hranici do Turecka, uvedla kurdská milice YPG. Zadrženého YPG viní z dodávání zbraní IS.

YPG je hlavní milicí působící v rámci Syrských demokratických sil (SDF), což je arabsko-kurdská koalice podporovaná mezinárodní koalicí proti IS v čele se Spojenými státy.

Zadrželi také zabijáky z „popravčí čety”



Loni YPG oznámila, že zadržela několik Francouzů a v lednu dva Brity podezřelé z členství v "popravčí četě" IS. Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh, kterým se britská vláda rozhodla odebrat občanství, jsou podezřelí z podílu na zadržení a usmrcení asi dvaceti rukojmích, včetně novinářů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa. Od jejich zadržení YPG Británie a USA jednají o tom, kde budou muži postaveni před spravedlnost.

Britský list The Daily Telegraph v červenci informoval, že britský ministr vnitra Sajid Javid v dopisu Washingtonu uvedl, že nebude bránit Spojeným státům v odsouzení dvojice. The Daily Telegraph rovněž na základě jiných dokumentů napsal, že Británie by nebránila ve vydání mužů do věznice v Guantánamu.

V roce 2014 se bojovníkům IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišli téměř o veškeré území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. V době své největší síly měl IS tisíce zahraničních bojovníků. Repatriace zahraničních příslušníků IS je pro jejich domovské země citlivým tématem.

V pondělí SDF zahájila útok na město Hadžín, které je pod kontrolou džihádistů. Podle kurdských sil jde o enklávu IS s 3000 bojovníky včetně mnoha cizinců.