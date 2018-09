Novinky

Zpráva SOHR byla velmi stručná, podle místních zdrojů citovaných tureckým listem Hürriyet bojová letadla napadla západ provincie Idlib a sever sousední provincie Hamá kolem poledne. Bombardováno bylo kromě fronty i sedm oblastí včetně města Džisr aš-Šugur, kterou drží skupina Hajat Tahrír aš-Šám napojená na al-Káidu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však v úterý označil syrskou provincii Idlib za hnízdo teroristů, které je poslední baštou odpůrců režimu, blokuje mír a ohrožuje ruské vojenské základny. Reagoval na Trumpovo vyjádření, že útok na Idlib by byl vážnou chybou. Peskov to označil za omezený přístup, který nebere v úvahu komplexní situaci v Sýrii.

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý na Twitteru varoval syrského prezidenta Bašára Asada, aby nerozvážně neútočil na provincii Idlib. Dodal, že Asadovi spojenci Rusko a Írán by účastí na ofenzívě udělali „vážnou humanitární chybu”. [celá zpráva] Cílem je Idlib

Od konce srpna vzrostly obavy, že syrská armáda zaútočí na Idlib. Je to poslední provincie, kterou ovládají vzbouřenci a islamističtí radikálové ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám, což je bývalá Fronta an-Nusra napojená na al-Káidu. Syrský ministr zahraničí Valíd Mualim oznámil 30. srpna, že prioritou je osvobodit Idlib. Zdůraznil však, že se chce vyhnout civilním obětem a získat provincii na základě usmiřovacích dohod. Rusko proto bude 7. září jednat s Tureckem a Íránem o možném odchodu bojovníků z Idlibu. „Situaci země mohu označit za výbornou. Většina území Sýrie je osvobozena od teroristů. Dá se říci, že jsme teď čtvrt hodiny od vítězství,” dodal Maulim v pondělí pro televizi Rossia 24.

Turecké přípravy

OSN varovala, že útok na Idlib, kde je 2,5 až 2,9 miliónu lidí včetně miliónu dětí a nezletilých, by mohl vyvolat humanitární katastrofu. Utéci před boji do Turecka by se mohlo pokusit až 800 tisíc lidí.

Turecko kvůli tomu přesunulo do provincie Kilis na jihu země při syrských hranicích těžkou techniku včetně tanků. Městem Kilis projelo osm tahačů s tanky M-60 a samohybnými houfnicemi. Jednotky míří na hranici, kde by měly v případě potřeby pomoci řešit proud uprchlíků

Bez bojů to nepůjde

Mualim však zdůraznil, že Damašek je připraven porazit Hajat Tahrír aš-Šám „bez ohledu na oběti“. Rusko uvedlo, že Sýrie má plné právo zlikvidovat „teroristickou hrozbu na svém území“. I vyjednávač OSN pro Sýrii Staffan de Mistura řekl, že deset tisíc bojovníků Haját Tahrír aš-Šám v oblasti bude třeba porazit. [celá zpráva]

Ozbrojené skupiny v Idlibu se podle SOHR už minulý týden začaly připravovat na útok vládních vojsk a mimo jiné zničily několik mostů.

Očekává se, že by ofenzíva mohla začít na jihozápadě provincie na pobřeží Středozemního moře, protože poblíž jsou ruské základny. Další útok by mohl být veden z jihovýchodu, kde už drží syrská armáda výběžek provincie Idlib. Írán před časem oznámil, že Asada při ofenzívě podpoří.