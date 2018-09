Novinky, ČTK

„Pečlivě sledujeme vše, co se děje v Sýrii a co se týká íránských hrozeb, nejsme omezeni jen na syrské území. To musí být jasné,” uvedl Lieberman na tiskové konferenci televize ITN v Jeruzalému.

Na otázku, zda se Liebermanův výrok vztahuje i na Irák, izraelský ministr obrany odpověděl: „Říkám, že se postavíme proti jakékoli íránské hrozbě a je jedno, odkud přichází. Izrael v tom má úplnou svobodu. Ponecháváme si tuto svobodu zasáhnout.“

Na izraelské vyjádření Irák, který je od války v zálivu technicky stále ve válce s Izraelem, nijak nezareagoval. Neučinil tak ani Pentagon, byť v Iráku působí americké jednotky, které podporují místní v boji s teroristy.

Avigdor Lieberman na archivním snímku

FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

V uplynulých měsících se napětí mezi úhlavními nepřáteli - Íránem a Izraelem - zvýšilo. Jedním z důvodů jsou izraelské obavy z rostoucího vlivu Íránu v Sýrii, kvůli kterým Izrael znásobil útoky na údajné íránské cíle v Sýrii. Írán je spojencem syrské vlády.

Podle nejmenovaného západního diplomata má sice Izrael volnou ruku k zásahům v Sýrii, ale ne v Iráku.

I když Teherán a Bagdád popřely zprávu o dodávkách raket, americký ministr zahraničí Mike Pompeo v sobotu řekl, že je dodávkou „hluboce znepokojen“.

„Pokud je to pravda, bylo by to vážné porušení irácké svrchovanosti a rezoluce Rady bezpečnosti,“ řekl Pompeo.