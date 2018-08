Novinky

Japonský novinář na volné noze Džumpei Jasuda a Ital Alessandro Sandrini se objevují na dvou různých videozáznamech, které si jsou velmi podobné.

Oba muži klečí u zdi, mají na sobě oranžové vězeňské oděvy a za nimi stojí ozbrojení muži v maskáčích a černých kuklách s automaty.

Sandrini uvádí, že video s ním bylo pořízeno 19. července. Říká, že je to jeho poslední žádost o osvobození směřovaná italské vládě. Italský rukojmí byl podle zpráv italských médií unesen v Turecku v říjnu 2016 a následně převezen do Sýrie. Údajně pochází z Brescie a je mu kolem 32 let, píše agentura AFP.

Jasuda o sobě na dvacetivteřinovém videu tvrdí, že je Korejec jménem Umaru, ale mluví japonsky: „Dnes je 25. července 2018. Jsem ve velmi vážném stavu. Prosím pomozte mi teď hned.“

Japonsko usiluje o záchranu Jasudy



Japonská vláda ve středu podle agentury AP oznámila, že vyvíjí maximální úsilí, aby Japonce patrně zadržovaného radikály v Sýrii osvobodila. Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga na tiskové konferenci vyjádřil přesvědčení, že muž z videonahrávky je skutečně japonský novinář na volné noze Jasuda.

Bližší podrobnosti o krocích japonských úřadů na záchranu reportéra Suga odmítl agentuře Kjódó sdělit. „Největší odpovědností vlády je chránit bezpečnost japonských občanů. Vyvíjíme maximální úsilí (o jeho záchranu) přes různé kanály.”

Jasudu zřejmě unesla v roce 2015 Fronta an-Nusra napojená na al-Káidu. Loni se na internetu objevilo několik videonahrávek, na nichž byl pravděpodobně Jasuda jako rukojmí zachycen, uvedla agentura AP. Na videu 17. října 2017 říká muž, který o sobě tvrdí, že je Jasuda, že je v pořádku a chce vidět svou rodinu.

O pomoc požádal už na videu z března 2016. [celá zpráva]

Jasuda začal působit jako reportér na Blízkém východě krátce po roce 2000. V roce 2004 byl zajat společně s dalšími třemi Japonci v Iráku, ale byl propuštěn, když jeho osvobození dojednali s únosci islámští duchovní. Do Sýrie se naposledy vydal v červnu 2015, aby informoval o svém novinářském kolegovi Kendžim Gotoovi, který byl unesen a zabit teroristy z organizace Islámský stát. Zřejmě byl zajat hned po vstupu na syrské území v červnu 2015. Spojení s ním bylo ztraceno 23. června 2015 dva dny poté, co na Twitteru uvedl, že čelí při práci obstrukcím a že přestane další tweety posílat.

Islámský stát zveřejnil video s vraždou Gotoa v lednu 2015. [celá zpráva]