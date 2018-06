Novinky, ČTK

Podobný postup se má uplatnit i v dalších oblastech Sýrie ovládaných Kurdy, uvedl v úterý turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu.

Když Çavuşoglu informoval o své pondělní schůzce s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, řekl podle listu Hürriyet, že příslušníci YPG opustí město Manbidž poté, co odevzdají své zbraně, a turečtí a američtí vojáci budou řídit provincii v souladu s plánem.

„Zbraně, které Spojené státy poskytly YPG, budou vráceny,“ zdůraznil Çavuşoglu.

Tři fáze



Uvedl, že celý proces má trvat šest měsíců a bude rozdělen do tří fází. V první fázi se proces připraví, v druhé se přípravy zhodnotí a pak se začnou odevzdávat zbraně a milice se stáhne. „V třetí fázi se také rozhodne, kdo bude vládnout v oblasti a kdo kam umístí bezpečnostní týmy. To povede ke stabilitě Manbidže.“ Spojené státy chtějí, aby oblasti vládli místní obyvatelé.

Milice YPG v úterý prohlášení uvedla, že američtí poradci těchto oddílů v oblasti Manbidže, kteří je cvičili, ukončili svou práci.

„Jestliže uspějeme, uplatníme stejný model v ostatních oblastech držených YPG. To je v našem (společném) plánu,“ zdůraznil turecký ministr. Týkat by se to mělo Rakky, pohraničního města Kobani i dalších oblastí.

Plán hodnotí velmi vysoko, i když nejde o mezinárodní smlouvu: „Je to za hranicemi mezinárodní dohody, je to cestovní mapa, jejíž uplatnění bude mít dopad na naše vzájemné vztahy. Můžeme říci, že to, jak byla podpořena, představuje pozitivní trend, ale musíme vidět její uplatnění.“

Kurdové Manbidž osvobodili od Islámského státu



Manbidž byl ohniskem sporů. Když jej kurdská milice po několikatýdenních těžkých bojích s Islámských státem v létě 2016 osvobodila, Turecko se ohradilo a chtělo, aby se milice YPG hned stáhla. Ankara opakovaně hrozila, že na město zaútočí bez ohledu na přítomnost amerických poradců.

YPG se přitom rozhodnou měrou podílely na porážce Islámského státu v Sýrii. Zpočátku byly jedinou silou, která nesla hlavní tíhu bojů, a nakonec osvobodily i Rakku a nyní pokračují v pronásledování zbytků radikálů v oblasti.

Çavuşoglu zdůraznil, že se jedná o čistě americko-turecký plán a „žádná třetí země v něm nehraje roli“. Současně podtrhl, že dohoda s Washingtonem „není alternativou ke spolupráci s Moskvou o řešení situace v Sýrii“. Je ovšem otázka, jak se Moskva k této iniciativě bude stavět, protože Bašár Asad chce kontrolovat celou Sýrii.

Podle listu Hürriyet ale turecký ministr přiznal, že Američané nemíní YPG označit jako teroristickou organizaci, jak to udělalo Turecko, které ji považuje za odnož PKK.

Dohoda o severním Iráku

Çavuşoglu také oznámil, že Turecko, Spojené státy, Irák a kurdská regionální vláda v iráckém Kurdistánu sídlící v Irbílu budou spolupracovat na porážce PKK na severu Iráku.

„Bude tu čtyřstranná spolupráce mezi Tureckem, USA, Bagdádem a Irbílem, protože PKK je i nepřítelem Irbílu,” tvrdí turecký ministr.

„Jsme odhodlání vyhnat PKK od našich hranic. Klíčová je podpora Iráku, protože je to nakonec irácká půda,“ řekl Çavuşoglu. Turecko už několik let na oblast útočí, podniklo tam i pozemní ofenzívu. Letecké bombardování v posledních týdnech zesílilo.

„PKK opustila Sindžár, ale je stále přítomná v horách Kandil. My vyčistíme všechny tyto oblasti,“ prohlásil Çavuşoglu, ačkoliv v Sindžáru nikdy nebyla PKK, ale kurdští pešemrgové a skupina napojená na YPG.

Erdoganův volební trumf



Turecko a jeho prezident Recep Tayyip Erdogan se dlouhodobě snaží zlikvidovat PKK, protože se bojí, že by kurdští separatisté mohli odtrhnout jihovýchod země. Minulý týden prohlásil, že domovem Kurdů je Turecko.

Současně kurdskou otázku používá jako předvolební trumf. Protikurdská rétorika a akce proti Kurdům mu pomohly v listopadu 2015 vyhrát opakované volby, když v červnových jeho strana nezískala většinu. 24 června se uskuteční předčasné parlamentní a prezidentské volby, ve kterých chce ještě více upevnit svou moc