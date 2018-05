Novinky, ČTK

Kisch v dopise, jehož kopii má list Jerusalem Post, napsal: „V roce 1981 vyhlásil Izrael svou suverenitu nad Golanskými výšinami. Golanské výšiny se od té doby rozvinuly a staly se neoddělitelnou částí Izraele. Věříme, že prezident Donald J. Trump si je vědom komplikací a výzev v regionu. Věříme, že oficiální americké uznání Golanských výšin jako součásti suverénního izraelského území by bylo přirozeným pokračováním současné americké politiky v regionu.“

Ministr Kac řekl ve středu v rozhovoru pro agenturu Reuters, že Izrael tlačí na uznání anexe Golanských výšin. Podle něj je to „hlavní téma“ v bilaterálních vztazích. Dodal, že plán podporuje i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Vzkaz je jasný, jak v názorech premiéra, tak v postoji vlády. Chceme americké uznání izraelské suverenity nad Golany,“ uvedl Kac pro server Ynet.

Pozorovatelé OSN na postu na nezákonně okupovaných Golanských výšinách

FOTO: Baz Ratner, Reuters

Netanjahu podle Kace už na téma uznání anexe Golanských výšin mluvil loni v únoru s Trumpem. V současné chvíli se téma stalo předmětem jednání i v americkém Kongresu.

Kac odmítl zmínit výsledky jednání, ale uvedl, že by USA mohly uznat vládu Izraele nad okupovanými Golanskými výšinami ještě letos: „Idea má širokou podporu v mnoha amerických kruzích, ve Sněmovně reprezentantů i jinde. Nastal čas, aby USA uznaly historickou pravdu, historický fakt a podpořily Izrael.“

Podle Kace je nyní vhodná doba, protože by to byla rána pro Írán, který buduje své základny v Sýrii: „Nastal ideální čas pro takový krok. Nejbolestivější reakcí pro Íránce by bylo uznat svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami, a to v americkém prohlášení, prezidentském výnosu, ukotveném v zákonu.”

Spojené státy odmítly vyjádření Kace potvrdit. „Naše jednání s Izraelem se týkají širokého spektra záležitostí,” uvedl nejmenovaný představitel Bílého domu. I Americká ambasáda v Jeruzalémě k záležitosti mlčí.

Kráva před izraelskými tanky Merkava IV na Golanských výšinách

FOTO: Baz Ratner, Reuters

USA už přemístily své velvyslanectví do Jeruzaléma, který Izrael také jednostranně anektoval v roce 1981 v rozporu s mezinárodním právem. Tento krok vyvolal bouřlivé protesty Palestinců, kteří chtějí Východní Jeruzalém jako hlavní město svého státu.

Uznání anexe Golanských výšin by však bylo složitější, protože jde o součást Sýrie. Izrael se zmocnil části Golanských výšin za šestidenní války v roce 1967. Sýrie se neúspěšně pokusila území dobýt zpět za jomkippurské války v roce 1973. Podle dohody o „odpoutání” z roku 1974 izraelské jednotky část území vyklidily a od hory Hermon na severu k jordánským hranicím na jihu vzniklo nárazníkové pásmo o šířce dvou až šesti kilometrů. V roce 1981 Izrael Golany anektoval. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 497 označila anexi za nelegální a neplatnou.

V roce 2000 Izrael a Sýrie jednaly o mírové dohodě a možnosti navrácení okupovaného území Sýrii. Rozhovory však selhaly a následná jednání zprostředkovávaná Tureckem rovněž nepřinesla řešení.

Židovský stát okupuje asi 1200 kilometrů čtverečních tohoto pásma, pod syrskou kontrolou je 520 kilometrů čtverečních.

Zatímco Izraelci dříve uvažovali o navrácení okupovaných Golanských výšin Sýrii, v současné chvíli tvrdí, že by území mělo zůstat pod kontrolou Izraele ze strategických důvodů, a to zejména kvůli přítomnosti íránských milic na syrské straně. Teherán v syrské válce podporuje syrského prezidenta Bašára Asada, uvedla agentura Reuters.

Rusko, které je spojencem Damašku, dlouhodobě trvá na zachování územní celistvosti Sýrie a nepřímo tak i na tom, aby Izrael okupované Golany Sýrii vrátil, doplňuje Reuters.

Podle Kace by však americké uznání izraelské vlády nad okupovanou oblastí neposílilo spor mezi Washingtonem a Moskvou, jelikož s tím souvisí širší kontext budoucnosti poválečné Sýrie.

Hlavním cílem Izraele by podle Kace bylo vyhnat ze syrského pohraničí íránské milice, nikoliv ovlivňovat budoucnost vlády prezidenta Asada, a proto by takové rozhodnutí mohlo být pro Damašek i Moskvu, byť nikoliv oficiálně, přijatelné. Případné rozhodnutí USA uznat okupované Golany jako izraelské území by podle Kace také mohlo přimět Palestince pokračovat v mírových rozhovorech.