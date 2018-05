Novinky, ČTK

Irácká státní televize ve středu informovala, že irácké síly zadržely pět velitelů IS poté, co se je podařilo nalákat k přechodu hranice ze Sýrie do Iráku. Lídr celé organizace abú Bakr Bagdádí mezi nimi nicméně nebyl.

Dva vysoce postavení důstojníci irácké tajné služby, jejichž jména nebyla zveřejněna, uvedli, že mezi zadrženými je hlavní poradce samozvaného chalífy. Televize také zveřejnila jejich podobu. Čtyři zadržení jsou Iráčané, jeden je Syřan. Měli na starosti vládnutí v okolí syrského Dajr-az Zauru, řídili vnitřní bezpečnost i úřad, který dohlížel na dodržování náboženských zákonů.

Operace se připravovala tři měsíce, během nichž se sledoval pohyb vůdců IS, kteří se skrývají v Sýrii a v Turecku. Irácká tajná služeb neupřesnila, jakou roli při zadržení hráli Američané a Turci, uvedl list The New York Times.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. května 2018

O úspěchu informoval ve čtvrtek na Twitteru také mluvčí Američany vedené mezinárodní operace proti IS Inherent Resolve plukovník Ryan Dillon. Zadrženi podle něj byli při operaci Roundup. Ve svém vyjádření ale nespecifikoval, kdy a kde byli dopadeni, ani o koho jde. Uvedl jen, že byli dopadeni při poslední operaci podniknuté s kurdsko-arabskými Syrskými demokratickými silami (SDF).

#Iraq captures 5 key Daesh leaders during #OperationRoundup. The arrest is a significant blow to Daesh & demonstrates close coordination between #ISF & #SDF in their fight to #defeatDaesh. @CJTFOIR is committed to lasting defeat of Daesh & setting conditions for stabilization. — OIR Spokesman (@OIRSpox) 10. května 2018

Dodal, že jde o ránu pro Islámský stát.