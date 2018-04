Cesta do Dúmy je zaminovaná, experty tam pustíme až ve středu, oznámili Rusové

Vyšetřovatelé Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) budou moci vstoupit do syrské Dúmy až ve středu. V pondělí to v Haagu oznámil Igor Kirillov z ruského ministerstva obrany s tím, že je cesta do Dúmy zaminovaná a expertům by hrozilo nebezpečí. Experti OPCW jsou od soboty v Damašku, ale do Dúmy, která byla podle Západu 7. dubna terčem chemického útoku, se zatím nedostali.