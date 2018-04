Novinky, ČTK

V desítkách objektů syrské armády jsou podle ruského listu důstojníci a vojáci ruské armády. Ruské ministerstvo obrany také připravilo seznam opatření, která uplatní ruští vojáci, jestliže bude konflikt eskalovat.

Rusko čeká, že Spojené státy předají Moskvě seznam cílů, jako to udělali loni v dubnu před úderem 59 střel s plochou dráhou letu tomahawk na syrskou leteckou základnu Šajrát. Pokud by při americkém útoku byly zasaženy ruské základny v Sýrii Tartús a Hmímím, skončilo by to podle ruských generálů „katastrofou”.

Podobně jako ruský velvyslanec v Libanonu i náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov pohrozil odvetnými údery. Pokud budou ohroženi ruští vojáci v Sýrii, odvetná palba bude podle něj vedena nejen na samotné rakety, ale i na jejich nosiče, tedy lodě a letadla USA a jejich spojenců. [celá zpráva]

Syrská vláda vyzvala občany, aby se připravili na útok. Podle izraelských zpráv se před syrskými obchody tvoří dlouhé fronty. Poradkyně prezidenta Bašára Asada řekla, že se Sýrie války nebojí. Předsedkyně parlamentu Hamúda Sabaghová uvedla při setkání s vysokým íránským poradcem pro mezinárodní záležitosti Alím Akbarem Velajtím, že vítězství nad terorismem je blízko. Íránec označil americká obvinění z použití chemických zbraní ve městě Dúmá za vyfabrikovaná. Rusko je připisuje záchranářům z Bílých přileb, které jsou napojené na džihádisty.

Ruské námořní manévry u Sýrie



Aby demonstrovalo své odhodlání čelit případnému americkému útoku, vymezilo velení ruského vojenského námořnictva zónu při syrském pobřeží, kde uskuteční manévry za použití ostré střelby. Ty začaly 11. dubna a pokračují i ve čtvrtek a pak od 17. do 19. dubna a 25. a 26. dubna vždy během dne.

V oblasti nyní operuje patnáct ruských vojenských lodí a podpůrných plavidel. Jsou mezi nimi fregaty Admiral Grigorovič a Admiral Essen se střelami s plochou dráhou letu Kalibr NK na palubě, dieselelektrická ponorka Varšavjanka a jaderné ponorky Ščuka-B se střelami Kalibr PL.

Do oblasti byly kromě toho převeleny speciální letouny Il-38N schopné vyhledávat ponorky protivníka, napsal Kommersant. S pomocí pozemních radarů a letadel kategorie AWACS Běrjev A-50 ruská armáda sleduje manévry amerického torpédoborce USS Donald Cook, který operuje ve východním Středomoří. Ve stavu bojové pohotovosti jsou protiraketové systémy S-400 Triumf a Pancir S-1, které chrání základny Tartús a Hmímím.