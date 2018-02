„Otevření nové fronty není řešení a obávám se, že to neučiní Turecko bezpečnějším. Skutečné bezpečnosti může být dosaženo jen vyjednáním politického řešení. Zastáváme názor, že by se měly vojenské operace zaměřit proti teroristickým organizacím na seznamu Spojených národů,” uvedla Mogheriniová během mimořádného zasedání Evropského parlamentu.

Zapakovala tak předchozí výhrady Západu, že je v Sýrii potřeba se soustředit na porážku Islámského státu (IS), aby se nemohl obnovit, a dalších džihádistických teroristických skupin. Turecko hájí vpád do Sýrie tím, že bojuje proti kurdské milici YPG, kterou označuje za teroristickou. Ta však na seznamu teroristických skupin OSN není a sehrála důležitou roli při porážce IS. Američané ji podporovali.

Mogheriniová také dala najevo obavy, že turecká operace zahájená 20. ledna může ohrozit snahy dosáhnout politického řešení syrské otázky a může v Sýrii rozpoutat další uprchlickou humanitární krizi. V oblasti Afrínu již před boji uteklo podle OSN 16 000 lidí. [celá zpráva]

Tureckou operaci v Sýrii označila ve středu za pokračující agresi syrská státní agentura SANA, která s odvoláním na místní zdroje uvedla, že Turecko různými typy zbraní útočí na obytné čtvrti a veřejné budovy. Terčem turecké dělostřelecké palby se stala základní škola ve vesnici Mindaki. Ostřelována byla i vodárna, která zásobuje Afrín pitnou vodou. Ta byla vážně poškozena, což by mohlo vést k humanitární katastrofě. Podle SANA si turecká operace vyžádala za 19 dnů 500 civilních obětí.

Turecko se ohradilo



Turecko se proti vystoupení Mogheriniové ve středu ohradilo s tím, že se mu nedostává podpory od západních partnerů. „Otevřeně bych dal najevo, že jsme se nedočkali přístupu, který jsme čekali,” řekl ministr pro EU Ömer Çelik.

Námitky Mogheriniové odmítl: „Turecko samozřejmě bojuje s teroristickými organizacemi na seznamu OSN. Ale měli bychom se vzdát boje proti YPG, která podniká útoky na našich hranicích, protože není označena jako teroristická? Je to teroristická organizace.“ Zopakoval, že YPG je spojena se zakázanou teroristickou separatistickou tureckou Stranou kurdských pracujících. Jím zmíněné ostřelování tureckých měst zahájila YPG až po tureckém vpádu do oblasti Afrínu.

Erdogan se sejde se špičkami EU



Slovní přestřelka mezi EU a Tureckem se konala jen krátce předtím, než bylo oznámeno, že by se nejvyšší představitelé EU a Turecka měli setkat 26. března v bulharské Varně.

„Rádi bychom navrhli uspořádání další schůzky na nejvyšší úrovni. Uspořádá ji jako pracovní večeři bulharský premiér (Bojko) Borisov, jehož země nyní v EU předsedá,” píše se ve zvacím dopise tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi, který podepsali předsedové Evropské rady a Evropské komise Donald Tusk a Jean-Claude Juncker.

V dopise se rovněž píše, že šéfové unijních institucí by rádi projednali bilaterální vztahy, stejně jako regionální a mezinárodní otázky. Tusk a Juncker nicméně připomínají, že stěžejní pro vzájemné vztahy je dodržování právního státu a základních svobod.

Erdogan se naposledy sešel s Junckerem a Tuskem loni v květnu v Bruselu, kde byl turecký prezident na setkání politických špiček Severoatlantické aliance.