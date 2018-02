„Drahý řediteli, rád bych vyučoval angličtinu studenty v Islámském státě. Narodil jsem se a vyrostl ve Spojených státech a vždy jsem rád vzdělával druhé a zároveň se od nich učil. Moje pracovní zkušenosti jsou spojeny s angličtinou a domnívám se, že práce na univerzitě v Mosulu by byla skvělým pokračováním mé kariéry,“ napsal Američan do Islámského státu. K životopisu byly přiloženy doložky dosaženého vzdělání a pracovní praxe.

Dopis se dostal do rukou pracovníků Univerzity George Washingtona ve Washingtonu. „Máme zdroje v Iráku, jejichž sousedství bylo obsazeno bojovníky Islámského státu a následně osvobozeny iráckými silami. Džihádisté za sebou zanechali dokumenty, a tak jsme získali životopis a motivační dopis,“ cituje NBC z prohlášení univerzity.

