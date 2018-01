„Jen včera se stalo obětí pravděpodobného útoku chlorem více než 20 civilistů, většinou dětí,” řekl v úterý podle agentury Reuters Tillerson po konferenci o chemických zbraních, která se konala v Paříži.

„Nedávné útoky ve východní Ghútě vyvolávají obavy, že (syrský prezident) Bašár Asad možná pokračuje v používání chemických zbraní proti svému vlastnímu lidu”.

Podle Tillersona je ale vinna i Moskva. „Nakonec nese odpovědnost za oběti ve Východní Ghútě a nespočet dalších Syřanů zasažených chemickými zbraněmi Rusko, a to od chvíle, kdy se angažuje v Sýrii (ve válce na straně Asada).“

O útoku v pondělí informovala civilní ochrana vzbouřenců, která si říká Bílé přilby, a exilová organizace SOHR, jež monitoruje dění v Sýrii.

Zbytky rakety, která dopadla na vzbouřenci drženou Dúmu u Damašku

FOTO: Bassam Khabieh, Reuters

Bílé přilby nejprve oznámily, že 13 civilistů včetně žen a dětí bylo „zraněno poté, co Asadův režim použil chlór ve městě Dúma ve Východní Ghútě“, což je jedno z předměstí Damašku, kde je v obklíčení asi 400 tisíc lidí. Pak uvedly, že zraněných je přes 20.

More than 20 of suffocation so far following the bombing of the Assad regime forces with missiles carrying poisonous gases (probably chlorine) on the residential neighborhoods in #Douma #Eastern_Ghouta #GhoutaIsBleeding pic.twitter.com/Ier1FIjR43