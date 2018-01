„Spojené státy budou udržovat vojenskou přítomnost zajišťující, že se (IS) nemůže znovu vynořit. Nemůžeme udělat stejné chyby, jaké jsme udělali v roce 2011, kdy předčasný odchod z Iráku umožnil Al-Káidě přežít a změnit se v IS,“ řekl Tillerson.

Ve středu Tillerson dále uvedl, že odejít bude možné, až Islámský stát a Al-Káida „utrpí trvalou porážku a nebudou představovat nebezpečí pro (americkou) vlast a neobjeví se v nové podobě“. Na konci prosince přitom velení Američany vedené koalice uvádělo, že IS má už jen tisíc bojovníků, i když nebylo schopno říci, kolik se jich dostalo do jiných oblastí Sýrie. [celá zpráva]

Ministr zahraničí varoval, že odchod Američanů by mohl umožnit Al-Káidě, která působí v syrské provincii Idlib pod hlavičkou organizace Haját Tahrír aš-Šám, rozšířit svou přítomnost na severozápadě Sýrie. Navíc se do oblasti Idlibu přesunula část bývalých bojovníků Islámského státu, poražených v Rakce a Dajr az-Zauru, Kámišlí a Búkamalu.

Tillersonova slova jsou úplně jiná než vyjádření ostatních představitelů zemí bojujících proti IS. Irácký premiér Hajdar Abádí ohlásil 9. prosince úplnou porážku IS v Iráku. Ruská armáda ohlásila 7. prosince, že v Sýrii splnila úkol porazit IS. V zemi však zůstává, protože pomáhá syrské armádě bojovat s bývalou Frontou an-Nusra, která tvoří jádro sil Haját Tahrír aš-Šám. [celá zpráva]

Americké zájmy v Sýrii

Tillerson však otevřeně přiznal i další důvody, proč se Spojené státy nemíní ze Sýrie stáhnout, i když to po nich požaduje Damašek.

Zmínil, že další strategickou hrozbu představuje Írán rozšiřující svou moc přes své spojence. Podle něj je potřeba vyvážit vliv Íránu, s nímž je spojen syrský prezident Bašár Asad. Zůstat míní Američané v Sýrii i kvůli Asadovi, který „pokračuje v brutálním postupu proti svému vlastnímu lidu“.

Zdůraznil, že musí být jasné, že v Sýrii nejsou zbraně hromadného ničení, protože Asadovy síly jsou podezřívány z použití chemických zbraní, i když se jich proklamativně vzdaly. Kromě chlóru podle mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní použily i nervový plyn sarin. [celá zpráva]

Dal najevo, že před odchodem amerických sil je nutné vyřešit syrský problém tak, aby byla ustavena „stabilní, jednotná a nezávislá Sýrie s postasadovským vedením, která bude fungovat jako stát“ a uprchlíci se budou moci vrátit domů. Je též přesvědčen, že svobodné volby, jichž se zúčastní i uprchlíci, by mohly přinést „trvalý odchod Asada a jeho rodiny od moci“. Otevřeně ale poznamenal: „Tento proces zabere čas a my nabádáme k trpělivosti.“

Pobouřený Damašek, potěšená opozice

Tillersonovo vystoupení odsoudila syrská vláda, která zopakovala, že „americká vojenská přítomnost je do očí bijícím porušením mezinárodního práva a agresí proti suverenitě země”. Vyzvala k pokračování „války proti teroristickým uskupením a k osvobození Sýrie od nezákonné zahraniční přítomnosti“. [celá zpráva]

Naopak člen opoziční syrské národní rady Hádí Bahra řeč přivítal, agentuře Reuters řekl, že je to poprvé, co Spojené státy jasně řekly, že mají „zájmy v Sýrii a jsou připraveny je hájit“.