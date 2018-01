„S nástupem noci ruské prostředky protivzdušné obrany zjistily na značnou vzdálenost 13 malých vzdušných cílů nejasného původu, které se přibližovaly k ruským vojenským objektům. Deset útočných bezpilotních prostředků se blížilo k ruské letecké základně Hmejmim a další tři k bodu materiálně technického zabezpečení ruského námořnictva ve městě Tartús,“ uvedlo ruské ministerstvo.

Dodalo, že drony žádné škody nezpůsobily: „Nejsou žádní zranění ani žádné škody na ruských vojenských objektech. Ruská letecká základna Hmejmim i bod materiálně technického zabezpečení ruského námořnictva ve městě Tartús dál fungují v plánovaném režimu.“

Ruské bombardéry Tu-22 doprovázené stíhačkami Su-27 bombardují cíle v Sýrii

FOTO: ČTK/AP

Vojákům se podařilo získat kontrolu nad šesti drony radikálů, dalších sedm sestřelil systém protivzdušné obrany Pancir S1: „Šest malých vzdušných cílů dostala pod kontrolu jednotka radioelektronického boje. Se třemi z nich se podařilo přistát v (Rusy) kontrolované oblasti vně základny a tři další explodovaly při kontaktu se zemí.”

„Teroristé poprvé použili hromadně bezpilotní letadla, která byla vypuštěna ve vzdálenosti více něž 50 km, a využila při tom současných způsobů navádění s pomocí satelitního systému GPS,” dodalo ministerstvo. Experti drony nyní zkoumají, aby zjistili, odkud přesně byly vypuštěny. Ministerstvo přitom upozornilo, že nasazení dronů svědčí o tom, že se radikálové dostávají k technologiím bezpilotních letadel, které jim umožňují podnikat útoky v jakékoli zemi.

Drony radikálů

Rusko neuvedlo, jaká skupina drony vyslala. Čelí akcím radikálům ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám, v jehož jádru je bývalá Fronta an-Nusra napojená na Al-Káidu, která ovládá provincii Idlib. Tu se nyní snaží dobýt syrská armáda podporovaná ruským letectvem.

Drony ale především využíval Islámský stát při obraně Mosulu. Do Idlibu po porážce IS utekli bývalý bojovníci IS.

Exploze v Idlibu vyvolala požár.

FOTO: ČTK/AP

Jde o další útok na ruskou základnu Hmejmim. Při minometném útoku z přelomu roku bylo poškozeno sedm letadel. [celá zpráva]

Exploze v Idlibu

V samotném městě Idlib zahynulo v neděli při explozi na velitelství radikální skupiny Ažnad al-Kaukaz 25 lidí. Podle místní civilní obrany mezi nimi byly čtyři děti a jedenáct žen.

Organizace se zabývá řízením bojovníků z Ruska, zejména z Kavkazu.

Zřejmě před její budovou explodovalo auto naložené výbušninami, což by naznačovala boj mezi jednotlivými uskupeními radikálů. Vyloučen není ani útok bezpilotním letadlem nebo raketou.

Záchranáři v budově zničeného velitelství v Idlibu

FOTO: ČTK/AP