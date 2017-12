Asad podle syrské tiskové agentury SANA prohlásil, že válka proti terorismu skončí teprve tehdy, až bude poslední terorista v zemi zlikvidován. Nekončí tedy s porážkou samozvaného Islámského státu, i když přiznal, že to byl klíčový krok. Zmínil především, že je potřeba porazit na al-Káidu napojenou bývalou Frontu an-Nusra (nyní Haját Tahrír aš-Šám), která je podle něj dál podporována Západem.

Slova chvály nenašel ani pro kurdsko-arabské Syrské demokratické síly (SDF), které se významně podílely na porážce IS, když dobyly Rakku. Na otázku ohledně Kurdů na východě země podporovaných Američany odpověděl, že žádná syrská náboženská nebo etnická skupina není jednotná, takže není dobré mluvit o Kurdech, protože na východě země působí za podpory zahraničních, zejména amerických sil, více uskupení.

„A neříkám to já, sami prohlašují, že působí pod krytím amerických bojových letadel a ve spolupráci s nimi. Zveřejnili to na fotografiích a videích. A všichni ti, kteří působí pod velením nějaké zahraniční země a ve své vlastní zemi proti její armádě a lidu, jsou zrádci. To je prosté bez ohledu na jejich názvy,“ řekl Asad, aniž by nějakou skupinu jmenoval, ale záběry z pole, kde jsou milicionáři v doprovodu amerických poradců, zveřejňovala především kurdská milice YPG, jež je jádrem SDF. [celá zpráva]

Se SDF se už také syrská armáda opakovaně střetla při bojích s Islámským státem na východě Sýrie. Jak SDF, tak syrská armáda se kromě porážky IS snažily také zabezpečit strategická místa a plynová pole. Při jednom ze střetů povolali syrští vojáci na podporu své letectvo a jeden suchoj sestřelila americká stíhačka chránící Kurdy. [celá zpráva]

Rozhovory v Ženevě jsou o ničem

Asad se vyjádřil i k otázce mírových rozhovorů v Ženevě, které podle vyjednavače Staffana di Misttury uvázly kvůli postoji Damašku. Asad jejich zamrznutí nedal za vinu opozičním skupinám: „Nemůžeme je za selhání ženevských rozhovorů učinit odpovědné z velmi prostého důvodu – jsou to křiklouni, kteří pracují za dolary. Dáš-li jim dolar, zakřičí.“

Sám proto upřednostňuje rozhovory v Soči, za nimiž, jak uvedl, stojí ruští přátelé a jichž se účastní skutečně podstatné skupiny a kde se jedná o nové ústavě a volbách, které budou následovat po jejím přijetí: „Jsme přesvědčeni, že cokoli je lepší než Ženeva, protože Ženeva nedosáhla ničeho.“