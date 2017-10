„Nesmíme Íránu dovolit, aby získal jaderné zbraně. Íránský režim podporuje terorismus a šíří násilí, krveprolití a chaos po celém Blízkém východě. Proto musíme skoncovat s pokračující íránskou agresivitou a s jeho jadernými ambicemi,” řekl prezident.

Na schůzce s veliteli amerických ozbrojených sil se přítomných žurnalistů zeptal, zda je jim známo, co schůzka znamená. „Možná je to ticho před bouří. Může to být ticho, ticho před bouří,” varoval prezident.

Na dotaz, jakou bouři má na mysli, Trump odpověděl stručným „uvidíte”. Podle sdělení Bílého domu se čtvrteční debata týkala kromě Íránu i problematiky Severní Koreje.

Zřejmě smlouvu odvolá a obnoví sankce



Jadernou smlouvu s Íránem, která má Teheránu znemožnit rozvíjet vojenský jaderný program, uzavřelo v roce 2015 šest světových velmocí včetně USA. Trump ale dohodu označuje za jednu z nejhorších, na které USA přistoupily. Je prý jednostranná a ostudná a jde o pouhou zástěrku pro rozvoj íránského jaderného programu.

O vztahu Spojených států ke smlouvě rozhoduje americký prezident každých 90 dnů, kdy Kongres informuje o tom, zda Teherán dohodu dodržuje a zda není v rozporu se zájmy USA. Fakticky tak prodlužuje její platnost, což už se stalo v dubnu a v červenci. Další vyjádření se očekává příští týden.

Podle amerických médií Trump nejspíš její podporu odvolá. List The Washington Post ve čtvrtek napsal, že se to stane při prezidentově projevu o íránské problematice, který má pronést příští čtvrtek. Kongres pak bude mít 60 dnů na to, aby sankce blokované smlouvou znovu obnovil. [celá zpráva]

Signatářské státy prezidenta USA před odstoupením od smlouvy varují. Stoupenci dohody tvrdí, že mezinárodní dohled zajistí, aby Írán nevyráběl jaderné bomby. Teherán hrozí, že pokud Bílý dům od dohody odstoupí, i Írán smlouvu přestane respektovat. [celá zpráva]

Írán zatím dohodu respektuje, ale pokračuje ve vývoji a testech raket. Nedávno odpálil raketu s doletem 2000 km. [celá zpráva]