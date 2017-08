Jako nejstarší muž na světě byl registrován v Guinnessově knize rekordů. Narodil se 15. září 1903 v polské vesnici Žarnów. Později se přestěhoval do Lodže, kde založil rodinu a také továrnu na cukrovinky. Za války byl i s manželkou deportován do Osvětimi. Za holokaustu přišel o ženu i o dvě děti. O zkušenosti z koncentračního tábora hovořil nerad. "Události jednoho dne v Osvětimi by vydaly na dvě knihy," řekl v jednom rozhovoru.

Do Izraele imigroval v roce 1950 se svou druhou ženou, usadil se v Haifě a i tam provozoval podnik na výrobu sladkostí.

Loni se o něm hovořilo v souvislosti s tím, že se stoletým zpožděním se rozhodl oslavit bar micva, tedy tradiční uvedení do dospělosti, které se provádí běžně u židovských chlapců, když je jim 13 let. V Kristalově případě "řádný termín" připadl na období první světové války, takže oslava se nekonala. Jeho matka už v té době byla tři roky po smrti a otec narukoval do ruské armády.