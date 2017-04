„Britští vědci analyzovali vzorky z Chán Šajchúnu. Testy byly pozitivní na nervový plyn sarin nebo látku podobnou sarinu,“ řekla mluvčí podle agentury Reuters na zasedání Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Podle CNN neuvedla, jak se vlasy a krev obětí dostaly do britských laboratoří. Uvedla však, že Británie se rozhodla pro vlastní testy a není v tom závislá na výsledcích jiných zemí.

Turecký ministr zdravotnictví oznámil už ve středu, že v těle obětí byla kyselina isopropylmethylfosfonátová, což je metabolit sarinu. [celá zpráva]

UK ambassador to UN says samples from Syria attack site analysed by British scientists tested positive for sarin or a sarin-like substance