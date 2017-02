„Blázen z Bílého domu dostal hned zkraje putování vaší zemí facku,“ cituje NBC z videonahrávky, která je podle armádních představitelů autentická a zřejmě určená obyvatelům Jemenu.

Zda byl Kásim Rimí v táboře Al-Káidy v době, kdy na něj zaútočil společný tým jednotky SEAL Team Six a comandos Spojených arabských emirátů, nebo dostal varování a uprchl ještě před zahájením operace, není jasné.

Komando se nicméně dostalo pod těžkou palbu hned z několika stran, muselo přivolat posily a následně se stáhnout. Utrpělo přitom ztráty a přišlo o vrtulník. [celá zpráva]

Fiasko to prý není



Bílý dům ani Pentagon nechtěly informace NBC komentovat. Bývalý poradce někdejšího amerického prezidenta George W. Bushe ale konstatoval, že i když nebylo dosaženo hlavního cíle, mohla vést operace k mnoha dílčím úspěchům.

„Přirozeně, že pokud je cílem dopadnout vůdce Al-Káidy na Arabském poloostrově a nepovede se to, v tomto ohledu se nejedná o úspěch. Několik velitelů Al-Káidy ale bylo zabito a minimálně jedna (teroristická) buňka tak byla narušena. Mohli jsme také získat cenné zpravodajské informace, které pomohou při dalších protiteroristických operacích,“ řekl NBC bývalý prezidentský poradce Juan Zarate.

Také proto, že americká jednotka v Jemenu přišla o jednoho muže, dalších šest utrpělo zranění a objevily se i zprávy o zabitých civilistech, si Trump za první vojenskou operaci svého druhu, kterou v úřadu schválil, vysloužil kritiku.

Ta ale není tak úplně na místě. Plán operace byl podle zdroje NBC původně předložen už Obamově administrativě. Stalo se tak ale až po volbách a Bílý dům tedy přenechal rozhodnutí až na Trumpa a jeho tým.

Poradci: Obama by si netroufl



Ministr obrany James Pattis a náčelník generálního štábu následně s návrhem operace přišli za Trumpem. Řekli mu, že je sice riskantní, ale že dopadení Kásima Rimího by zcela změnilo situaci a že by si na to Obama nejspíš netroufl.

Trump kývl a krátce po svém nástupu tak spustil největší protiteroristickou operaci svého druhu od dopadení Usámy bin Ládina v roce 2011. Účastnily se jí dvě desítky příslušníků Navy SEAL, asi 30 až 40 vojáků z jiných jednotek, skupina jemenských vojáků a jednotka ze Spojených arabských emirátů. Ty poskytly zpravodajské informace. Na moři byly navíc připraveny americké jednotky rychlé reakce.

Podle zdroje NBC ale teroristy v domech, na které operace cílila, něco varovalo. Mohl to být štěkající pes, spadlý dron nebo ruch vysílačky. Rozpoutala se přestřelka, která trvala hodinu, jeden z Američanů při ní zahynul, šest jich utrpělo zranění a letectvo muselo navíc zničit vrtulník, který na místě havaroval.