Zničující požár na výsadkové lodi založil americký námořník, byl obviněn

Požár na lodi vypukl 12. července 2020, když bylo na palubě 160 lidí. Více než 60 členů námořnictva a civilistů bylo ošetřeno poté, co utrpěli lehká zranění, vyčerpání z horka nebo se nadýchali kouře. Hustý černý kouř se tehdy valil do výšky 250 metrů. Do hašení se zapojily i vrtulníky a lodě s vodními děly.