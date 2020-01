Žena v Arizoně zavraždila své tři děti

Poté, co dívku udusila, sebrala chlapce, smýkla s ním do ložnice a také ho zabila. „Žena popsala, jak tříletému synovi něco zpívala a on ji škrábal a snažil se, aby povolila sevření,“ uvádí se ve zprávě. Když čin dokonala, šla nakrmit nejmladší dítě. Ve chvíli, kdy bezbranné batole usnulo, udusila ho také.