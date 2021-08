Žena, která obviňovala Epsteina, podala žalobu na britského prince Andrewa

„Vedu prince Andrewa k odpovědnosti za to, co mi udělal,” uvedla Giuffreová. „Mocní a bohatí nemají výjimku v zodpovědnosti za své činy. Doufám, že další oběti uvidí, že je možné nežít v mlčenlivosti a strachu, ale mohou si vzít svůj život zpět tím, že promluví a požadují spravedlnost,” dodala.

Princ byl s Guiffreovou vyfocen, když jí bylo 17 let. Podle BBC řekla, že ona, princ, Epstein a jeho přítelkyně Ghislaine Maxwellová spolu navštívili londýnský noční klub Tramp. Ta jí pak naznačila, že by měla princovi být po vůli: „Ghislaine mi řekla, že bych měla pro Andrewa udělat to, co dělám pro Jeffreyho, a to mě znechutilo.“