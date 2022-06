Zbabělci, zkritizoval policii postřelený učitel z americké školy. V jeho třídě útočník zabil 11 studentů

Reyes, který pracoval jako učitel 17 let, vyučoval čtvrtou třídu. V rozhovoru s ABC News popsal, že 24. květen měl být hezký den v závěru školního roku, kdy děti dostávají různá ocenění. Když střelba začala, koukali jeho studenti na film. Učitele se pak začali ptát, co se děje. Řekl dětem, že neví, ale požádal je, aby se schovaly pod školní lavice a „předstíraly že spí".

Útočník ale pak přišel do učebny a začal střílet. Reyes byl postřelen a začal se řídit pokynem, který krátce před tím dal svým studentům. Když ležel v blízkosti lavice, slyšel, že do školy několik minut po zahájení střelby přispěchala policie. Trvalo to však ještě další hodinu, než policie vtrhla do třídy a útočníka zabila.