Zachraň pivo po americku: z „větráků” vyrábí koronavirovou whisky

Nerezová cisterna sjíždí po štěrkové cestě a jejích 18 kol se zastaví před zářivě červenou stodolou. Z budovy se vynoří muž v kombinéze se strništěm na tváři a nasazuje na zadní část vozu širokou hadici. To co vytéká, není palivo nebo krmivo, jak by to mohlo vypadat, ale tisíce galonů teplého piva. Tato scéna se v posledním měsíci stala jakýmsi ranním rituálem na farmě WhistlePig, kde zdejší lihovar přijímá denně zhruba 6500 galonů (24.600 litrů - pozn. ČTK) zvětralého piva, píše agentura Bloomberg.